Рига, , 17:55 — REGNUM Представители правительства Латвии договорились о повышении зарплат врачам на 20%, но не для всех, а тех, кто в первую очередь связан с борьбой с коронавирусом. Официально решение, которое коснётся 4500 человек, будет принято 24 марта, пишет портал LSM.

По данным журналистов, повышение зарплат коснется сотрудников неотложной скорой помощи и специалистов Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний.

«Правительство сегодня определит точный срок и размер выплат», — сказала министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.