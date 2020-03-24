Екатеринбург, 24 марта 2020, 17:48 — REGNUM В Свердловской области началась подготовка к проведению весенних полевых работ, которые планируется начать до 1 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Чиновник подчеркнул, что на весенние полевые работы будет израсходовано порядка трёх миллиардов рублей. Также до 1 апреля правительство региона выплатит сельскохозяйственным производителям стимулирующие субсидии.
Отметим, что на данный период в регионе заготовлено 82% от планового объёма семян для посева и 70% минеральных удобрений.