Екатеринбург, , 17:48 — REGNUM В Свердловской области началась подготовка к проведению весенних полевых работ, которые планируется начать до 1 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«Размер посевных площадей в 2020 году планируется в объеме 769 тыс. гектаров, что на уровне 2019 года. Площадь ярового сева составит 463 тыс. гектаров (уровень прошлого года). Ожидается увеличение посева зерновых и кормовых культур», — сообщил заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.

Чиновник подчеркнул, что на весенние полевые работы будет израсходовано порядка трёх миллиардов рублей. Также до 1 апреля правительство региона выплатит сельскохозяйственным производителям стимулирующие субсидии.

Отметим, что на данный период в регионе заготовлено 82% от планового объёма семян для посева и 70% минеральных удобрений.