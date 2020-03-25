Стокгольм, , 07:58 — REGNUM Союз шведских предприятий — организация, представляющая предпринимателей и работодателей на рынке труда Швеции — требует от правительства выделить 20 миллиардов евро на спасение шведских компаний. Об этом 24 марта сообщило шведское издание SVT.

24 марта Союз шведских предприятий выступил с предложением о новых реформах по поддержанию шведских предприятий. Генеральный директор Союза Ян-Олоф Якке назвал новые проекты реформ «пакетом спасения» и заявил, что сложившуюся экономическую ситуацию можно считать чрезвычайной.

Якке положительно отозвался о предыдущих мерах, которые принимало шведское правительство, однако, по его мнению, в нынешней ситуации от правительства требуется намного более значительная поддержка, причем уже иного характера.

«Нас удовлетворил ответ правительства на кризис, было видно, что правительство настроено принять все необходимые меры. Однако мы недооценили те темпы, которыми развивается кризис, и сейчас нам нужны еще более действенные меры», — заявил глава Союза шведских предприятий.

Реформы, затраты на проведение которых составят 4% от ВВП Швеции, будут профинансированы за счет увеличения государственного долга. По словам Яна-Олофа Якке, данные реформы должны быть реализованы в ближайшие недели, иначе страна столкнется с массовой безработицей.