Великий Новгород, , 17:40 — REGNUM В Новгородской области намерены возродить систему потребительской кооперации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом шла речь сегодня, 24 марта, в ходе встречи губернатора Новгородской области Андрея Никитина с председателем совета Центросоюза РФ Дмитрием Зубовым.

По мнению Зубова, новый импульс развитию потребительской кооперации должна придать скорректированная региональная программа государственной и муниципальной поддержки системы Новгородского облпотребсоюза.

Новгородский губернатор сообщил, что уже приняты окончательные судебные решения, освобождающие пайщиков ряда обанкротившихся районных потребительских обществ от уплаты долга «НС Банку». Глава региона согласился с тем, что в районах Новгородской области необходимо возрождать потребительскую кооперацию, «как того требуют и жители, и местные органы власти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородская система потребкооперации до банкротства Новоблпотребсоюза включала более тысячи магазинов, 900 предприятий розничной торговли и 173 предприятия общественного питания. В августе 2015 года НОПО «Облпотребсоюз» было признано банкротом. В конце того же года Центросоюз России приобрёл на открытых торгах недвижимость Новгородского облпотребсоюза — пищекомбинат и Центральный рынок, которые расположены в Великом Новгороде.

Читайте ранее в этом сюжете: «Отдайте наши деньги!»: Пайщики облпотребсоюза вышли на митинг в Новгороде