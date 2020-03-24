Москва, , 17:24 — REGNUM Бизнес-объединение «Опора России» предлагает снять запрет на интернет-торговлю алкоголем ввиду ситуации с коронавирусом в России. Об этом 24 марта сообщает ТАСС со ссылкой на копию соответствующего письма, направленного вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Как отмечается, «Опора России» предлагает с 1 июня 2020 года снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для всех участников алкогольного рынка, включая производителей, оптовое и розничное звено, заведения общественного питания. Данную меру предлагается включить в план первоочередных действий в сфере экономики.

В объединении считают, что онлайн-торговля может стать единственным возможным способом розничных продаж алкогольной продукции в условиях введения противоэпидемиологических мер.

Как подчёркивают авторы обращения, это позволит поддержать в первую очередь малых и средних производителей крафтового пива и сидра, продукция которых практически не представлена в крупных торговых сетях.