Новосибирск, , 17:11 — REGNUM У режима неполной дистанционной занятости есть все перспективы стать официальным, заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибирского государственного университета экономики и управления Марина Кудаева.

«Толчком к его легализации способны выступить наблюдаемые многочисленные переводы работников на удалённую работу «из дома» как средство противодействия распространению коронавируса. Это позволит защитить работников в сложившихся условиях. К тому же, это положительно скажется на реализации государственной семейной политики, когда у лиц с семейными обязанностями появится возможность официально совмещать работу в офисе и удаленно. При внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и введении режима неполной дистанционной занятости с работником будет заключаться дополнительное соглашение к действующему трудовому договору. Новый трудовой договор заключать не нужно. В дополнительном соглашении следует оговорить место работы, новый режим труда и отдыха, а также дополнительные условия работы, вызванные переходом на новый режим занятости», — отметила эксперт.

Предлагая новый режим занятости, уточняет Кудаева, эксперты ОНФ как авторы идеи, говорят о двух направлениях защиты прав работников. С одной стороны, законодательное закрепление временной удаленной занятости в сложные периоды. С другой стороны, стремление легализовать практику совмещения труда на стационарном рабочем месте и дистанционно.