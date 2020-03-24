Москва, 24 марта 2020, 17:07 — REGNUM В крупных городах РФ можно не ждать дефицита наличности, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ЦБ РФ рекомендовал российским банкам ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции.
При этом экономист согласился с тем, что, возможно, Банк России пользуется поводом для того, чтобы укрепить сдвиг российской экономики в сторону безналичного оборота.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин предположил, что в действиях Банка России просматривается мотив обезналичить всю экономику РФ.