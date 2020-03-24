Москва, , 17:07 — REGNUM В крупных городах РФ можно не ждать дефицита наличности, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ЦБ РФ рекомендовал российским банкам ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции.

«Что касается крупных городов, где проживает большая часть населения, то там особой потребности в наличных расчётах у людей не возникает, — сказал экономист. — Подавляющую часть расчётов можно осуществлять в безналичной форме. Практически все магазины, все торговые центры, все сервисные службы, коммунальные платежи можно осуществлять в безналичном режиме. Наличные требуются только для каких-то мелких торговых точек, не оборудованных соответствующей техникой для приёма безналичных расчётов. Вот и всё. Так что я не думаю, что будет какой-то страшный дефицит».

При этом экономист согласился с тем, что, возможно, Банк России пользуется поводом для того, чтобы укрепить сдвиг российской экономики в сторону безналичного оборота.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин предположил, что в действиях Банка России просматривается мотив обезналичить всю экономику РФ.