Симферополь, , 17:07 — REGNUM Жители Крыма жалуются на существенный скачок цен на гречку и другие виды круп в магазинах, передаёт 24 марта корреспондент ИА REGNUM.

WBqzrIfa4t8 Фото: Юля Стеблецова

По словам граждан, в крупных торговых сетях стоимость гречневой крупы достигает почти 150 рублей за килограмм.

«А в воскресенье она же стоила 76 рублей за килограмм», — пишут в соцсетях жители полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РК Юрий Гоцанюк заявил, что на полуострове будут штрафовать и запрещать работать торговым точкам, которые необоснованно повышают цены на продукты питания.

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