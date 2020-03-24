Симферополь, 24 марта 2020, 17:07 — REGNUM Жители Крыма жалуются на существенный скачок цен на гречку и другие виды круп в магазинах, передаёт 24 марта корреспондент ИА REGNUM.
По словам граждан, в крупных торговых сетях стоимость гречневой крупы достигает почти 150 рублей за килограмм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РК Юрий Гоцанюк заявил, что на полуострове будут штрафовать и запрещать работать торговым точкам, которые необоснованно повышают цены на продукты питания.
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