Верона, Италия, , 17:04 — REGNUM Три завода компании Calzedonia, одного из крупнейших в Италии производителей белья и другой текстильной продукции, перешли на выпуск медицинских масок и халатов, сообщили представители компании во вторник, 24 марта.

Речь идет о двух итальянских заводах и одном хорватском. На первом этапе объем производства составит 10 тысяч масок в сутки. Половина партии, произведенной 23 марта (5000 масок), безвозмездно передана властям Вероны.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 23 марта, от коронавируса в Италии умерли 6077 человек, количество жертв за сутки выросло на 601. Выздоровели 7432 человека, днем ранее этот показатель составлял 7024. Всего коронавирусом были заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 63 928 человек, почти на 5000 больше, чем днем ранее.