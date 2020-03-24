Новосибирск, , 17:03 — REGNUM Самоизоляция из-за коронавируса меняет привычные модели потребительского поведения, отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

Эдуард Коложвари

«Мы видели уже много кризисов, но кризис, вызванный намеренным снижением социальной активности людей, я лично, наблюдаю впервые. В теории, самоизоляция снижает скорость распространения инфекции, и позволяет выровнять нагрузку на систему здравоохранения, что спасет какое-то число жизней. Самоизоляция (а возможно, будет и вынужденная изоляция) меняет привычные модели потребительского поведения. В краткосрочном периоде: начало осознания необходимости карантинного образа жизни ознаменовано иррациональным паническим спросом на предметы первой необходимости со стороны населения. Кроме того, накладывается эффект девальвации национальной валюты, в связи с этим мы наблюдаем разнонаправленные манипуляции с активами (люди пытаются выходить из рискованных активов в кэш или срочно инвестировать в валюту или недвижимость). В долгосрочном периоде, в первую очередь, мы увидим катастрофическое снижение выручки в отраслях, связанных с организацией массового скопления людей: event-индустрия, индустрия гостеприимства, фитнес-индустрия, кино‑ и концертная деятельность. Бизнес в этих сферах будет сокращать расходы и увольнять сотрудников. Поэтому считаю, в первую очередь прямая поддержка нужна, таким внезапно сокращенным сотрудникам. Большинство предпринимателей указанных сфер имеют кредиты в коммерческих банках, поэтому возможны дефолты и банкротства по данному основанию — здесь необходимо тонко сработать Банку России, возможно, на срок вынужденного карантина снизить требования к обслуживанию долга подобных заемщиков. В выигрыше остаются аптеки и продовольственные магазины, а также те бизнес-модели, которые умеют работать онлайн. Главное, чтобы карантин не затянулся на год или два, тогда мы точно будем говорить о карантинной экономике или просто об экономике выживания».