Москва, 24 марта 2020, 16:59 — REGNUM Переход на безналичные расчёты не составит проблемы для крупных городов России, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя рекомендации ЦБ РФ, в которых российские банки призвали при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводы и бесконтактная оплата по картам. Кроме того, банкам советуют по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что используя панику вокруг коронавируса, Центральный банк РФ может попытаться реализовать свою давнюю мечту — минимизировать наличный денежный оборот в России.