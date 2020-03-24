Москва, , 16:59 — REGNUM Переход на безналичные расчёты не составит проблемы для крупных городов России, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя рекомендации ЦБ РФ, в которых российские банки призвали при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводы и бесконтактная оплата по картам. Кроме того, банкам советуют по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции.

«Насколько я понимаю, крупные города России в значительной степени обеспечены всей инфраструктурой, необходимой для безналичных расчётов, — сказал экономист. — Для них это проблемы составлять не будет. А что касается более мелких населённых пунктов, где такая сеть развита меньше, то сложно сказать, какое влияние окажет рекомендация Центрального банка и будет ли там реально ограничиваться выдача банкнот из банкоматов. Насколько я знаю, тот же Сбербанк уже заявил, что он не будет ограничивать выдачу наличных купюр».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что используя панику вокруг коронавируса, Центральный банк РФ может попытаться реализовать свою давнюю мечту — минимизировать наличный денежный оборот в России.