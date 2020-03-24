Владикавказ, , 16:58 — REGNUM В Северной Осетии пресекли деятельность цеха по розливу популярного безалкогольного напитка. Кустарное производство находилось на территории одного из предприятий в Промышленном районе города Владикавказа, сообщили 24 марта в пресс-службе МВД по республике.

Силовики обнаружили в помещениях цеха 30 тыс. бутылок контрафактной «Кока-Колы», готовых к реализации. Здесь же были найдены 200 тыс. крышек, 4 тыс. пластиковых бутылок, а также все необходимое оборудование для розлива напитка. Готовая продукция находилась на складе в том же районе.

Владельцем предприятия оказался 57-летний житель региона. С помощью химических составляющих работники кустарного производства «создавали» подделку, разливали ее и оклеивали этикетками известной марки.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. За материальный ущерб правообладателю в размере свыше 2 млн рублей виновнику грозит до двух лет лишения свободы.