Рига, , 16:51 — REGNUM Компания Latvijas balzams из-за распространения коронавируса начала производить в сутки 20 тонн дезинфицирующего средства для рук и любых поверхностей, исключительно для рынка Латвии. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, предприятию пришлось скорректировать первоначальные планы по выпуску дезинфицирующего средства из-за повышенного спроса. Отмечается, что в данный момент пакет заказов на данный товар составил 130 тонн.

Представители руководства предприятии говорят, что планируют произвести 200 тонн дезинфицирующего средства, так как спрос со стороны компаний, больших торговых сетей и физических лиц постоянно растёт.

Как передавало ИА REGNUM, в Латвии с 13 марта по 14 апреля был введен режим чрезвычайной ситуации.