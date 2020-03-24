Москва, , 16:45 — REGNUM Платежная система Qiwi объявила о намерении закрыть свой финансовый сервис Рокетбанк. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Qiwi.

В платежной системе планируют, что Рокетбанк прекратит свое существование к концу 2020 года.

Уточняется, что Qiwi искала потенциального покупателя Рокетбанка, но к сожалению не нашла. Из-за этого и было решено поэтапно свернуть деятельность этой финансовой организации. Все маркетинговые мероприятия прекратятся в ближайшее время. Все программы лояльности тоже скоро отменят.

Для всех клиентов Роктебанка, кроме инвалидов, самозанятых и участников зарплатных проектов, обслуживание карт станет платным. Таким образом Рокетбанк будет побуждать клиентов к уходу.

В Qiwi отметили, что будет запущена специальная партнерская программа с Тинькофф-банком. В рамках этой программы клиенты Рокетбанка смогут перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением бонусов и баллов по программе лояльности.

Напомним, что Рокетбанк был запущен в 2013 году и задумывался как сервис по удобному удаленному обслуживанию клиентов через приложение. Все операции планировалось совершать через инфраструктуру банка-партнера.

Сперва этим партнером был банк «Интеркоммерц», но в 2016 году у него отозвали лицензию. Тогда Рокетбанк был куплен банком «ФК Открытие». Но этот банк попал под санацию Центробанка. Далее Рокетбанк был куплен Qiwi. В 2019 году Рокетбанк понес чистый убыток в размере 2,3 млрд рублей.