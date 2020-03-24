Киев, , 16:43 — REGNUM Первоочередной задачей власти Украины является начало переговоров об отсрочке погашения внешних долгов, заявила 24 марта в эфире украинского телевидения экс-премьер-министр страны и действующий депутат Рады Юлия Тимошенко.

Она отметила, что сейчас примерно треть бюджета идет на погашение и обслуживание государственного долга.

«Никакими заимствованиями сегодня такой масштаб финансовых ресурсов мы не обеспечим. Нам надо говорить о «каникулах» для выплаты этих средств хотя бы на год-полтора, а лучше на два года», — призвала политик.

Тимошенко заявила, что у нее нет сомнений — «будет достигнут результат, если переговоры будут проведены правильно».

ИА REGNUM напоминает, что накануне и премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена реструктуризировать внешние долги.

«И мы начали переговоры с нашими международными партнерами. Но сегодня в мире идет колоссальная конкуренция за деньги. Все страны сегодня пытаются или одолжить, или получить помощь», — подчеркнул Шмыгаль.

Однако утром 24 марта министерство финансов Украины заявило о том, что продолжает реализовывать среднесрочную стратегию управления государственным долгом, располагает диверсифицированными источниками привлечения средств для финансирования бюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.