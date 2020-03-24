Рига, , 16:42 — REGNUM Государственная службы занятости Латвии продолжает фиксировать рост числа предприятий, вынужденных увольнять сотрудников из-за пандемии COVID-19. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила министр благосостояния Рамона Петравича.

Петравича напомнила, что у всех экс-сотрудников есть возможность получить кризисную помощь в 80 евро, обратившись в самоуправление. Согласно данным латвийского Центрального статистического управления, риск бедности в стране наступает при доходе 409 евро месяц.

Государственный секретарь министерства благосостояния Игнгус Аллик напомнил, что десять лет назад финансовый кризис оставил в Латвии без работы 200 000 человек. Тем не менее, по его словам, правительство страны смогло урегулировать этот кризис.

Аллик надеется, что ситуация войдёт в нормальное русло уже через два или три месяца.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.