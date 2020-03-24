Москва, , 16:36 — REGNUM Рост процентных ставок стал ответом российских банков на необходимость скорректировать принципы формирования премий за риск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил управляющий партнёр консалтинговой компании «Лавник и Партнеры», к.э.н Роман Лавник.

«По поручению президента РФ Владимира Путина банки должны были проработать возможность снижения ставок по ипотечному кредитованию. Мишустин (премьер-министр России Михаил Мишустин, прим. ИА REGNUM) указывал на то, что ставка в 9% представляется серьезным бременем даже для семьи с достатком выше среднего. Оптимистический прогноз Министерства финансов говорил о том, что к концу текущего года ставки по ипотеке должны составлять 7−8% годовых. Однако это придется отложить на долгосрочную перспективу», — заявил Лавник.

По его словам, экономическая ситуация как в России, так и в мире характеризуется отрицательной динамикой и любые прогнозы делать сложно. Скорее всего, часть заявок на кредиты, которые уже поданы, не будут удовлетворены банками из-за пандемии коронавируса. По санитарным требованиям останавливаются производства, ухудшается экономическая ситуация, в итоге возрастает риск банков при кредитовании.

«10 марта случился обвал основных финансовых рынков, что дало части банков формальный повод к изменению своих кредитных программ по ипотеке, и отклонению части заявок, которые уже были в работе. Качество активов банка будет ухудшаться, несмотря на то, что 20 марта 2020 года Центробанк оставил текущую ставку на прежнем уровне. Рост процентных ставок стал ответом на необходимость скорректировать принципы формирования премий за риск», — заявил Роман Лавник.

Он также добавил, что по данным Росреестра на январь-февраль 2020 года спрос на ипотеку растет: до 15% по сравнению с 2019 годом. Люди торопятся получить кредит по комфортным для них ставкам.

«Банки быстро отреагировали на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, связанную с падением цен на нефть, ослаблением рубля. Первыми изменили в сторону роста кредитные ставки такие крупные игроки в области ипотеки, как «Юникредит» и «Транскапиталбанк». 17 марта о повышении ставок по ипотеке на один кредитный пункт заявил «Росбанк дом». На следующий день «Райффайзен банк» повысил кредитные ставки от 0,2 до 1% исходя из запрашиваемого финансирования на покупку объекта недвижимости. На 1,5% повысили стоимость ипотечных кредитов в банке «Открытие». Готовится к повышению процентных ставок «Абсолют-банк», — пояснил Лавник.

По словам эксперта, улучшение ситуации произойдет только после того, как наступит стабилизация ситуации в мире и успокоиться турбулентность на мировых финансовых рынках.

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