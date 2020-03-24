Киев, , 16:36 — REGNUM Промышленность Украины за март 2020 года упадет как минимум на 25%, заявил 24 марта украинский экономист Александр Охрименко, комментируя обнародованные накануне в стране статистические данные.

Охрименко напомнил, что согласно официальной информации. промышленное производство Украины за январь-февраль нынешнего года упало на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

«В частности. добыча полезных ископаемых упала на 4,3%. Помните, сколько было разговоров во времена Яценюка и Гройсмана, что высокие тарифы на газ для населения, это вынуждена мера. Потому, что нужны деньги для увеличения добычи украинского газа, который должен заменить импортный. Уже и деньги, эти разворовали, а добычи как не было, так и нет», — подчеркивает экономист.

Он также отметил, что пищевая и химическая промышленность показали небольшой рост, зато зафиксировано падение по металлургии — на 6,3% и по машиностроению на 13,6%.

«Понятно, что сейчас в мире спрос на металл будет только падать. Мировая экономика «чихает», нет спроса на металл, и не ожидается в ближайшее время. Тем более, нет спроса на украинскую продукцию машиностроения. И раньше, ее покупали плохо, а сейчас подавно покупать не будут», — подчеркнул специалист.

В завершение он отметил, что производство и потребление электроэнергии на Украине, только по официальным данным, упало за январь-февраль 2020 года на 7,1%.

«Это много. Очень много. Значит и теневая экономика тоже упала. Снижение спроса на электроэнергию наверное самый четкий показатель «остывание экономики»», — резюмировал Охрименко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне государственная служба статистики Украины сообщила, что объемы промпроизводства в феврале сократились на 1,5%, а суммарно за январь-февраль — на 3,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Эксперты отмечают, что промышленное производство на Украине сокращается 10-й месяц подряд, и это далеко не единственная проблема украинской экономики.