Ростов-на-Дону, , 16:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за коронавируса пассажиропоток сократился вдвое. Об этом сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

«В связи с введёнными предупредительными мерами пассажиропоток в городском общественном транспорте сократился вдвое. Транспортные предприятия несут незапланированные потери. В связи с этим на вчерашней встрече с губернатором Ростовской области обсуждались меры дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса, которые должны быть приняты в кратчайшее время», — сказал градоначальник.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сити-менеджер донской назвал общественный транспорт потенциально опасным из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время подвижной состав дезинфицируют перед выходом в рейс, после смены и несколько раз в течение дня.

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