Минск, , 15:33 — REGNUM На Белоруссию надвигается экономический шторм, запоздалая реакция на который может привести к масштабному экономическому спаду, сопровождаемому безработицей, финансовыми и социальными потерями. К такому выводу пришли аналитики «Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра» BEROC Дмитрий Крук и Катерина Борнукова.

По их мнению, для Белоруссии «спад ВВП на 2% по итогам 2020 года является наилучшим сценарием, который удастся реализовать при эффективных антикризисных мерах». Однако кризис может привести республику и к более масштабным потрясениям из-за пяти шоков.

«В совокупности эти шоки порождают «идеальный шторм» для экономики Белоруссии. Без своевременной реакции этот шторм может привести к падению ВВП на 10% и более», — уверены авторы доклада.

В частности, нефтяной шок от снижения поставок нефти привёл к падению ВВП на 0,6% в январе-феврале 2020 года, снижению экспортной выручки и бюджетных поступлений. Этот фактор дополнил резкий спад цен на нефть, что предопределяет снижение цен на экспортируемые Белоруссию нефтепродукты и ведёт к усугублению экономического спада в России.

Валютный шок во многом является следствием нефтяного шока и может стать шоком сам по себе. Отмечено усиление инфляционных ожиданий, импортёры сталкиваются с шоком предложения.

«Кроме того, у валютного шока есть потенциал привести к финансовому кризису ввиду накопленной задолженности в иностранной валюте у корпоративного сектора, в котором будут нарастать сложности с ее обслуживанием», — сказано в докладе.

Шок внешней торговли связан в первую очередь с рынком России, куда направляется львиная доля белорусского несырьевого экспорта. Шок предложения связан с импортом, в том числе из Китая, что «приведет к сокращению выпуска с очевидными последствиями для занятости и бюджетных доходов».

Шок внутреннего спроса сопровождается снижением производства, падением занятости и зарплат, а также потенциальными внутренними ограничениями из-за коронавируса, которые «приведут к сокращению внутреннего спроса, что в свою очередь повлечет еще большее падение бюджетных доходов и выпуска».

«Ни глубина кризиса, ни его продолжительность пока непонятны. Эта неопределенность может углубить все шоки», — считают эксперты BEROC.

Тем не менее, сказано в докладе, накопление внешнего госдолга, существенное и перманентное усиление долговой обремененности на бюджет в иностранной валюте могут привести к такому результату, как «суверенный дефолт».

На валютные кредиты приходится значительная долгов корпоративных заёмщиков. Большая часть депозитов номинирована в иностранной валюте. Ограничение прав держателей депозитов в долгосрочной перспективе станет «губительным для финансовой системы, финансовой стабильности и перспектив экономического роста», считают авторы доклада.

По их мнению, антикризисный пакет мер в Белоруссии должен быть масштабным и быстро реагирующим на возникающие угрозы. Крук и Борнукова считают, что руководство Белоруссии «не может себе позволить предоставление прямых монетарных стимулов в пакете антикризисных мер».

«Меры, сводящиеся к существенному смягчению монетарной политики (по аналогии с принимаемыми сегодня в развитых странах) — снижение процентной ставки, увеличение объема предложения денег, прямые вливания ликвидности со стороны Нацбанка в нефинансовые предприятия и т.п. — не являются рациональными для Белоруссии», — уверены белорусские аналитики.

По их мнению, существует «вероятность суверенного дефолта». Поэтому республика может себе позволить лишь ограниченные по масштабу фискальные стимулы и только в национальной валюте.

«Белоруссии крайне желательно найти разумный баланс в динамике и уровне обменного курса. С одной стороны, стране нельзя отказаться от режима плавающего обменного курса. Он обеспечивает адаптацию к внешним условиям, поддержание ценовой конкурентоспособности белорусских производителей на внешних и внутренних рынках. С этой позиции, он является «поглотителем» буфером, способным смягчить внешние шоки залогом стабилизации внешней позиции. Вместе с тем, резкие скачки обменного курса, его существенное обесценение, отражающие «нездоровую» зависимость от российского валютного рынка — ввиду ориентации экономики на рынок РФ — являются прямой угрозой финансовой стабильности», — сказано в докладе «Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра».

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