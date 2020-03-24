Калуга, , 16:18 — REGNUM В Калуге завод ООО «ПСМА Рус Групп», выпускающий автомобили Peugeot, Citroen, Opel, временно приостанавливают их производство из-за нехватки компонентов, поставляемых европейскими автозаводами. Об этом 24 марта написал на своей странице в социальной сети врио калужского губернатора Владислав Шапша.

На «ПCMA Рус Групп» остановят линию с 1 по 5 апреля, а с 6 по 10 апреля 2020 года работники завода будут находиться в коллективном отпуске. Отпуск заводчанам оплатят согласно законодательству и локальным нормативным актам компаний.

Сборка автомобилей моделей Mitsubishi будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM предприятия Volkswagen в России c 30 марта по 10 апреля 2020 года уходят в простой из-за нехватки автокомпонентов, поставляемых из Европы.

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