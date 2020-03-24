, 15:29 — REGNUM Мировая экономика в 2020 году вместо даже минимального роста может показать спад. Об этом 24 марта заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, с учётом сегодняшних обстоятельств с распространением коронавируса и мер, предпринимаемых для борьбы с ним, глобальная экономика по итогам 2020 года может не показать даже минимального роста.

«Мне кажется, что в этой теме аналитики не успевают за событиями. Ещё недавно были прогнозы для мировой экономики в 2,5% роста. Но я полагаю, что вряд ли получится плюс. В Китае может быть 1,5−2% роста вместо 6%. Это значит, миллионы людей получат серьезный удар с потерей работы», — сказал Чубайс.