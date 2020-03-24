Барнаул, , 15:01 — REGNUM Власти Алтайского края своим постановлением от 24 марта 2020 года утвердили новую величину прожиточного минимума. Согласно официальной информации, за четвертый квартал 2019 года (в сравнении с третьим кварталом 2019 года) этот показатель уменьшился на 346 рублей (или 3,4%) и составил 10 365 рублей (для пенсионеров — 8392 рубля, для детей — 9773 рубля).

Это уменьшение чиновники объясняют сезонным снижением цен на овощи. В частности, управлении Алтайского края по труду и занятости населения заявило, что морковь в среднем подешевела на 41,6%, картофель — на 42,7%, лук репчатый — на 41%, свекла столовая — на 33,5%), фрукты (на 8,2%). В среднем же удешевление овощей и фруктов составило 41,6%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за первый квартал 2019 года прожиточный минимум в среднем на душу населения в Алтайском крае составил 9908 рублей. По сравнению с четвёртым кварталом 2018 года, этот показатель был на 6,2% больше.

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