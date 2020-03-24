Москва, , 15:00 — REGNUM Украина, хотя и показывала последнее время достаточно неплохие темпы развития своей экономики, все же куда слабее в этом плане не только России, но и многих иных государств Восточной Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя переговоры о реструктуризации внешнего долга Украины.

«При росте ВВП на 1,5% (это совсем «свежие» и актуальные на эту минуту данные), страна имеет дефицит бюджета в — 1,90%, и соотношение госдолга к ВВП на уровне 60,90% Достаточно большой показатель для развивающегося государства. Например, у России он сейчас составляет 14,60%.

При этом уровень безработицы уже вырос до 7,30%. В сложившихся условиях и бюджет страны, и финансовая система Украины могут столкнуться с весьма тяжелыми трудностями, если кризисные явления, вызванные пандемией коронавируса, продолжат развиваться в негативном ключе.

При этом государство не располагает существенными резервами для поддержания социальных программ в случае резкого падения доходов украинцев и проблем на рынке труда.

По сути, единственным источником средств, которые могли бы помочь Украине сформировать хоть какую-то «подушку безопасности», сейчас является помощь со стороны международных финансовых институтов.

Неудивительно, что первое, с чего начали власти страны, это переговоры по реструктуризации внешней задолженности.

Так как, вероятнее. всего в ближайшее время Украина физически не сможет обеспечивать обслуживание госдолга в полном объёме. А это в свою очередь приведет к суверенному дефолту, что только осложнит положение государства», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Украины хочет реструктурировать внешний долг, и для этого приступило к переговорам с международными партнёрами.

Читайте также: Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга