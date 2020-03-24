Сеул, , 14:54 — REGNUM По состоянию на 20 марта остаток непогашенных корпоративных кредитов в крупных банках Южной Кореи составил 78,6 трлн вон (~$63,3 млрд), что на 1,78 трлн вон (~$1,43 млрд) больше по сравнению с концом февраля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

Известно, что в феврале остаток по кредитам вырос на 788,3 млрд вон (~$635,4 млн), а в январе — на 1,73 трлн вон (~$1,39 млрд).

Остаток по кредитам средних и малых предприятий вырос на 16%, до 447,24 трлн вон (~$360,5 млрд).

Эксперты полагают, что предприятия увеличили объем кредитования в связи с распространением коронавируса нового типа и нестабильностью фондового рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Южной Кореи приняло решение об увеличении до 100 трлн вон (~$80 млрд) пакета мер помощи компаниям.

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