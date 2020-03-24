Рим, , 14:48 — REGNUM Обновлённая авиакомпания «Алиталия» будет располагать лишь 30 самолётами, в её штате будут работать около 3000 сотрудников, оба показателя снизятся примерно в четыре раза, передает Sky во вторник, 24 марта, со ссылкой на решения правительственного комиссара Джузеппе Леогранде.

Как сообщалось ранее, правительство Италии намеревалось привлечь частных инвесторов к спасению находившейся в предбанкротном состоянии и терявшей по 1 млн евро в день авиакомпании, однако большинство потенциальных инвесторов это предложение отклонили.

Большинство акций компании, у которой появится новое юридическое лицо, будет принадлежать правительству и железнодорожной госкомпании. Переговоры с правительством и профсоюзами о новых условиях работы пока продолжаются.