Москва, , 14:39 — REGNUM Торги на российском рынке 24 марта начались с уверенного роста, что вомногом стало реакцией на беспрецедентные меры поддержки со стороны мировыхрегуляторов, заявил ИА REGNUM главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Готовность ФРС предоставить рынкам фактически безлимитные объемы QE с возможностями скупки Федрезервом корпоративных бумаг, а также решение Совета ЕС, позволяющее странам Евросоюза беспрепятственно расширять объемы предоставляемой ликвидности, наращивая госдолг, были положительно восприняты инвесторами. Дополнительную поддержку российскому рынку оказали цены на нефть, показавшие восстановление до уровней вблизи $28 за баррель марки Brent. Одновременно с этим по итогам вчерашней встречи министра энергетики РФ с представителями нефтяной отрасли стало известно, что Россия не намерена увеличивать рост добычи на данный момент, что с начала торгов вывело в лидеры роста бумаги нефтяных компаний — Татнефти, ЛУКойла, Роснефти», — пояснил эксперт.

В то же время, по его словам, вирусный фактор продолжает оставаться ключевым для игроков и оказывать активное давление на мировую экономику — несмотря на снижение темпов роста заболеваемости в Италии, инвесторы продолжают следить за развитиемпандемии в основных европейских странах и в США, понимая, что пик распространения вируса все еще не пройден.

«В этих условиях мы не исключаем возвращения рынков к снижению уже в ближайшейперспективе, так как процесс учета мировой рецессии в стоимости активов все еще продолжается», — отметил Покатович.

Он считает, что завершение этого процесса станет возможным лишь после того, какмасштабы деструктивного воздействия вируса на экономики ЕС и США, смогутполучить объективную оценку. «В нашем базовом прогнозе мы не исключаем, чтоактивная фаза вирусного давления может завершиться в начале-середине лета, в то время, как относительная стабилизация конъюнктуры рынков может наступить уже к концу весенних месяцев», — добавил эксперт.