Париж, , 14:37 — REGNUM Пандемия коронавируса станет огромным экономическим шоком для всего мира. Об этом сегодня, 24 марта, на пресс-конференции заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, сообщает радиостанция BFM Business.

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Глава финансового ведомства предупредил, что по масштабу этот экономический кризис будет беспрецедентным. Он отметил, что показатель роста ВВП Франции, установленный в законопроекте о финансах на 2020 год на уровне 1%, будет намного ниже.

«Кризис, с которым мы сталкиваемся […] сопоставим, на мой взгляд, только с Великой депрессией 1929 года», — подчеркнул министр экономики.

Отмечается, что к подобному сравнению уже начали прибегать в крупных банках. Так, 24 марта лондонский банк Schroders также предвидел серьёзную рецессию на 2020 год: — 3,5% в глобальном масштабе.

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«Этот прогноз включает в себя выраженную рецессию в первой половине этого года, которая, даже в случае восстановления во второй половине, сделает 2020 год худшим с 1930-х годов с точки зрения бизнеса», — отмечается в сообщении банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявлял, что на сегодняшний день последствия кризиса, вызванного пандемией нового типа коронавируса, сложно оценить, однако уже сейчас можно сказать, что он будет беспрецедентным. По его словам, влияние кризиса будет «очень сильное на все стороны жизни».