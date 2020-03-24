Барнаул, , 14:46 — REGNUM Запасы гречихи, выращенной алтайскими крестьянами, помогут России справиться в возможным дефицитом гречневой крупы, возникшим в отдельных регионах в связи с эпидемией коронавируса. Такой вывод можно сделать из официального сообщения правительства Алтайского края по итогам заседания оперативного штаба, который провёл с регионами министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Алтайская гречиха Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«На 24 марта остатки зерна товарной гречихи составляют 290 тысяч тонн, в том числе на складах перерабатывающих предприятий — 41 тысяча тонн. Этого достаточно для обеспечения работы заводов в течение 30 рабочих дней. За последнюю неделю переработано порядка девяти тысяч тонн, выработано шесть тысяч тонн крупы. В период со 2 по 22 марта вывоз гречихи за пределы края составил 4443 тонны и крупы 9500 тонн», — пояснил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Также известно, что цена закупа гречихи крупнейшими зерноперерабатывающими предприятиями составляла 29 — 30 тысяч рублей за тонну (с НДС), а цена реализации крупы гречневой ядрицы — от 41 до 43 тысяч рублей за тонну (с НДС). В торговле цена крупы гречневой, по данным на 16 марта, составила 52 рубля за килограмм, по данным на 23 марта, — 53,1 рубля за килограмм (рост составил 2,1%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор компании «Агроцентр» Сергей Твердохлеб сообщал о том, что сокращение посевных площадей (на 100 тысяч гектаров меньше, чем в 2018 году) и неурожай привели к росту цен на гречиху в Алтайском крае. По его словам, в октябре 2019 года цена гречихи на рынке доходила до 30 рублей за килограмм, хотя в 2018 году на эту же дату её закупали по семь рублей за килограмм. А ещё годом ранее эту культуру закупали от 7 до 12 рублей.

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