Киев, , 14:30 — REGNUM Правительство Украины в течение нескольких дней подаст на рассмотрение Рады законопроект о внесении изменений в госбюджет страны, заявила в эфире украинского телевидения заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив.

По словам Ковалив, изменения в первую очередь подразумевают увеличение расходов на здравоохранение и выделение средств на создание и работу Стабилизационного фонда. При этом планируется существенно сократить другие статьи расходной части.

По ее словам, только на функционировании правительства экономия составит порядка 50 млрд грн — «это будет касаться многих министерств и их расходов, например заработных плат и разного рода закупок, которые могут быть отложены до следующего года».

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава МВД Украины Арсен Аваков неожиданно представил общественности свой план спасения экономики, предложив дефицит госбюджета, «не стесняясь», увеличить «миллиардов на 200 как минимум» (сейчас это 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен).

«Я не коммунист, не фантазер — и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам — денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макрофинансовые и экономические», — заявил Аваков.

По данным СМИ, внеочередное заседание Рады может состояться в четверг, 26 марта, хотя официального решения об этом еще нет.