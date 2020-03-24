Стокгольм, , 14:14 — REGNUM Министр финансов Швеции Пер Болунд выступил 24 марта перед журналистами с заявлением, в котором призвал банки и другие крупные компании на кредитном рынке приостановить выплату дивидендов в связи с резко ухудшающимся климатом в национальной экономике. Об этом 24 марта сообщила шведское новостное агентство Sveriges Radio.

В настоящее время власти Швеции не могут остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее принятые меры, такие как ограничение свободы собраний, закрытие колледжей и университетов, запрет на въезд в страну не помогли правительству добиться желаемых результатов. Напротив, это привело к катастрофическим последствиям в экономике, заключающимся в резком сокращении потребительского спроса, увольнении десятков тысяч работников, банкротстве многих компаний в сфере обслуживания.

На этом фоне министр финансов Швеции Пер Болунд призывал крупных участников рынка не выплачивать свои долговые обязательства акционерам, чтобы избежать нагрузки еще и на них и, тем самым, настоящего обвала в экономике.

«Я хочу быть предельно ясным. В настоящее время, когда мы испытываем большую обеспокоенность в нашей экономике и обществе, когда люди рискуют потерять работу, а компании рискуют обанкротиться, банки не могут выплачивать дивиденды своим акционерам», — заявил Болунд.

Сообщается, что такие банки, как SEB и Swedbank уже объявили о своем намерении досрочно созвать ежегодное общее собрание акционеров, а на прошлой неделе SEB, в свою очередь, объявил о снижении выплат по дивидендам.