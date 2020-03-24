Москва, , 14:18 — REGNUM Цены на свою продукцию начала повышать компания Apple. Об этом сообщили российские СМИ.

Так, издание Life сообщило, что цены на линейку iPhone 11 поднялись в России у официальных ритейлеров на 3,3%. Издание отмечает, что обычно цены гаджетов Apple не меняются, оставаясь на прежнем уровне даже в период «черных пятниц». И только экстренные ситуации могут заставить компанию внести изменения в уровень цен.

Сетевое издание iXBT со ссылкой на британские СМИ сообщило, что цены на флагманские устройства увеличились в среднем на 10%. При этом базовые версии гаджетов стоят так же, как и раньше.

Напомним, в марте Apple ввела ограничение на количество гаджетов, отпускаемых покупателям в официальных магазинах в одни руки. Но уже через неделю ограничение было снято для всех магазинов, за исключением тех, что расположены на территории Китая. Там по-прежнему действует ограничение: одному покупателю разрешается продать от двух до пяти устройств, в зависимости от приобретаемой модели.