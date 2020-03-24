Москва, , 13:58 — REGNUM Модели автомобилей премиум-сегмента закончились у некоторых российских дилеров на фоне обвала рубля. Не исключён дефицит моделей среднего и массового сегментов, пишет 24 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

В московских салонах рассказали, что спрос на Audi, BMW и Mercedes-Benz заметно вырос сразу после обвала рубля в начале марта. У официального дилера BMW «Борисхоф» нет в наличии дорогих автомобилей, но и более доступные модели раскупают активно.

Представители официального дилера Mercedes-Benz «Автофорум» отметили, что для дизельных моделей 350 и 400 возможен только заказ. У Major, официального дилера Audi, не осталось Q8 и Q7, а также полноприводных А4 и А5.

По словам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, в течение ближайших двух месяцев возможен дефицит автомобилей среднего и массового сегментов. В феврале и марте продажи выросли примерно на 10−15%.

При этом около восьми производителей скорректировали цены на 1−1,5%. При текущем курсе в ближайшие год — полтора возможна коррекция цен на 7−10%, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе и феврале жители России купили более 32 тыс. новых автомобилей зарубежной сборки. Чаще всего покупали внедорожник Land Cruiser Prado и кроссовер Lexus RX, указывал «Автостат».

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