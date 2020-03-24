Минск, , 13:27 — REGNUM Условия на нефтяном рынке с конца февраля настолько изменились, что об итогах российско-белорусского нефтяного спора невозможно говорить в категориях «победивший» и «проигравший». Такое мнение ИА REGNUM высказал заместитель главного директора по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

Напомним, что 23 марта агентство Reuters сообщило о том, что российские нефтяные компании «согласились увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее». Позднее в течение дня представитель «Роснефти» заявил РБК о том, что его компания возобновит поставки нефти в Белоруссию именно на тех условиях, которые она предлагала белорусской стороне, то есть с премией в $5 за тонну.

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«Насколько мне известно, договоренность идет о том, чтобы фактически обнулить премию, которую с 2011 года платила Белоруссия. Но при этом не решен вопрос, кто будет компенсировать разницу в $5. Условно говоря, с размера премии в $16 российское государство договорилось с компаниями выплачивать компенсацию на уровне около $10. Оставшиеся $5, по всей видимости, тоже будет компенсировать государство, но механизм компенсации никак не озвучивался», — рассказал эксперт.

Белогорьев предположил, что будет создан механизм выплат из российского бюджета, но как всё это будет оформлено, пока непонятно. «Естественно, расчет будет идти через компании поставщиков, но средства государство будет компенсировать из бюджета» — сказал он.

По мнению эксперта, при текущих ценах на нефть сохранение премии очевидно было невозможно, потому что экспортные пошлины и так стремятся если не к нулю, то к резкому сокращению. Но тем не менее не стоит особо заострять внимание на том, на чьих условиях будут заключены контракты о поставке российской нефти в Белоруссию, полагает Белогорьев.

«С одной стороны, для белорусских НПЗ стоимость сырья резко сокращается, где бы она ни покупала нефть. С другой стороны, та льгота, которую она получала от России, тоже не менее резко сокращается, и белорусские НПЗ становятся менее конкурентоспособными по сравнении с российскими или с европейскими. Тем более, на это еще накладывается и кризис спроса на нефтепродукты. Поэтому для белорусских НПЗ этот год будет весьма тяжелым даже без учета январско-мартовского кризиса», — заявил Белогорьев, подчеркнув, что в условиях конкуренции с Саудовской Аравией для российских компаний важно удержать свой нефтяной рынок и не допустить, чтобы их место заняли саудовские компании.

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