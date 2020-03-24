Киев, , 13:26 — REGNUM Объемы промышленного производства на Украине в феврале 2020 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 1,5%.

Соответствующие данные обнародовала государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, за январь-февраль 2020 г. по сравнению с январем-февралем прошлого года промпроизводство на Украине сократилось на 3,1%.

Промышленное производство на Украине сокращается 10-й месяц подряд, комментирует ситуацию экономист Виктор Скаршевский, но это далеко не единственная проблема экономики.

«В январе 2020 года, впервые с 2016 года, сократилось ВВП на минус 0,5%; с начала марта нерезиденты вывели из ОВГЗ порядка $750 млн и тенденция вывода валюты продолжается; доходы госбюджета не выполняются с августа 2019 года, когда коронавируса еще не было и в помине», — перечисляет эксперт.Также он отмечает, что в доходы госбюджета на 2020 год заложены доходы, не подкрепленные законодательством — 4,4 млрд грн от легализации игорного бизнеса.

«План доходов есть, а закона, обеспечивающего эти доходы — нет», — подчеркивает Скаршевский.

Эксперт напоминает, что после окончания карантина опустевший бюджет придется чем-то наполнять, поэтому главное, чтобы в этой в «коронавирусной суете» не отошло на второй план принятие тех решений, которые необходимы для развития украинской экономики и наполнения госбюджета.