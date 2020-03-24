Москва, , 13:22 — REGNUM Более половины неблагоприятных инцидентов в российской авиации связаны с некачественным топливом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 марта заявил член Совета Федерации Юрий Важенин на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«На сегодняшний день более половины инцидентов, которые происходят в авиации, — связаны с некачественными топливными поставками на крыло. Мало того, только в прошлом году было три отказа двигателей в полёте. Именно из-за некачественного состояния ГСМ», — заявил Важенин.

По его словам, в настоящее время «аэрбасы» и «боинги» вдвое сократили межремонтный пробег двигателей, которые эксплуатируются в России, именно из-за некачественных поставок ГСМ.

«Мало того, определены дополнительные включения… причём на фотографиях это просто лохмотья, которые в том числе попадают непосредственно в крыло самолётов и так далее», — подчеркнул Важенин.

«Предлагается вернуть сертификацию топливо-заправочных комплексов. На сегодняшний день наотменяли ряд законов, но других не приняли, в том числе на законодательном уровне. На сегодняшний день добровольная сертификация действует. Это всё-таки наша безопасность, потому рекомендуется вернуть (обязательную) сертификацию», — предложил сенатор.