Киев, , 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.

Об этом она заявила в эфире украинского телевидения вечером 23 марта.

Говоря об экономических проблемах, она отметила, что первый и самый главный рецепт выхода из кризиса сейчас — «это максимальное соблюдение карантина».

«Чем меньше людей заболеет — тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться, то же самое мы должны организовать у себя», — заявила Ковалив.

ИА REGNUM напоминает, что официально общенациональный карантин на Украине введен до 3 апреля. Многие чиновники на разных уровнях заявили о возможности его продления, однако официального решения на этот счет пока что нет.