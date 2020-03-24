Барнаул, , 13:08 — REGNUM За весь 2019 год алтайскому бизнесу устроили более 10 тысяч различных проверок, причём большая их часть была осуществлена внепланово. Такие тревожные данные были озвучены на расширенном заседании коллегии прокуратуры Алтайского края, где обсуждали вопрос состояния законности в сфере соблюдения законодательства об инвестиционной деятельности.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в ходе данного совещания также было заявлено о том, что на территории края распространены нарушения прав предпринимателей при предоставлении им муниципальных услуг, особенно в градостроительной и земельной сферах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по условиям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» к 2024 году количество занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса в Алтайском крае должно увеличиться на 60 тысяч человек (с 269 до 329 тысяч). Но пока в регионе наблюдается лишь рост числа занятых в неформальном секторе. По данным Росстата, за II квартал 2019 в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, теневой сектор в регионе вырос более чем на 50 тысяч (порядка 299 тысяч человек).