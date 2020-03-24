Киев, , 13:06 — REGNUM В январе и феврале 2020 года с Украины вывезли медицинские товары на сумму $15,2 млн, сообщил 24 марта глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский на своей странице в социальной сети Facebook.

По оценке эксперта, за первые два месяца 2020 года с Украины вывезли медицинских товаров примерно на ту же сумму, что и за четыре последних месяца 2019 года.

«Така аномалия… произошла из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с $3,8 млн за 246,3 тонн в январе до $9,1 млн за 394 тонны в феврале», — рассказал он.

Также, по данным Каневского, с Украины в феврале 2020 года вывезли 1,8 тонн защитных очков, 1,5 тонны одноразовых медицинских халатов, 71,6 тонн медицинских халатов, 389 тыс. пар нитриловых перчаток, 216 тыс. пар медицинских перчаток, более 30 тонн лабораторных костюмов и более 46 тонн антисептика.

Эксперт подчеркнул, что в вышеперечисленные показатели не вошли медицинские товары, вывезенные контрабандным путём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские правоохранительные органы возбудили дело в отношении бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, из-за того, что он якобы не остановил вывоз медицинских товаров, несмотря на обращения с просьбой это сделать.

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