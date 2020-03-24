Сан-Паулу, Бразилия, , 12:57 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor приостановила работу завода в Бразилии из-за опасений распространения коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, завод, расположенный в Сан-Паулу, будет закрыт с 23 марта по 9 апреля.

Напомним, что 21 марта администрация Сан-Паулу объявила о чрезвычайном положении, в рамках которого запрещена вся коммерческая деятельность в течение пятнадцати дней.

В связи с этим большинство заводов автомобилестроительных компаний, таких как Hyundai Motors, General Motors (GM), Volkswagen, BMW, Toyota и Honda, находящихся на территории Бразилии были временно закрыты.

Отметим, что завод Hyundai в Сан-Паулу производит 180 тыс. автомобилей в год. В этом году компания намеревалась увеличить производительность завода на 30 тыс. До 210 тыс. автомобилей.