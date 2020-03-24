Москва, , 12:50 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко осудил меры Минфина, направленные на стабилизацию экономики на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

«У нас Министерство финансов как всегда опаздывает, к сожалению. То есть никаких антикризисных программ вовремя не было принято. Сейчас, к сожалению, это битьё по хвостам», — заявил Кравченко в ходе расширенного заседания комитета Совфеда по экономполитике.

Он настаивает на приглашении в Совфед главы правительства РФ Михаила Мишустина, профильных вице-премьеров, которые отвечают за антикризисную программу, а также главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

«Надо приглашать Центральный банк, Набиуллину потому что те средства, которые озвучены, это ни о чём. На сегодняшний день в банке ведут себя жёстко в отношении предприятий на реструктуризацию не идут, загоняют предприятия в долги, предприятия на грани остановки», — сказал сенатор.

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