Москва, , 12:46 — REGNUM Информацию о том, что у Минфина РФ отсутствуют планы по сокращению расходов (секвестра) бюджета на своих интернет-ресурсах прокомментировал доктор экономических наук Никита Кричевский. Рассуждая о том, за счёт чего профильное министерство будет держать планку расходов, эксперт приходит к неутешительному выводу:

Девальвация и эмиссия? Да! Но впрямую об этом не скажешь, стабильность, обнуление, утопление в Валдае, да мало ли что. Выводы делайте сами. Хотя вывод может быть только один: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И точка». Никита Кричевский

Напомним, ранее пресс-служба Минфина РФ объявила, что в связи в эпидемией коронавирусной инфекции и падением цен на нефть расходы федерального бюджета, запланированные на 2020 год, сокращать не будут поскольку «имеются ресурсы, в том числе резервные средства, позволяющие оперативно реагировать на изменения внешней конъюнктуры».

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