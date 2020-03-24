Москва, , 12:44 — REGNUM Родителям детей, которые были переведены на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, не будут выдавать больничный лист. Об этом заявил 24 марта министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Больничный лист оформляться не будет, и матери нужно поднимать вопрос перед своим работодателем относительно организации ее рабочей деятельности в удаленном режиме», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инициативу Национального родительского комитета (НРК) обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами озвучила председатель комитета Ирина Волынец.

По её словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить должный уход за детьми, пока те находятся дома, и не потерять часть своего дохода.

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