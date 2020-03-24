Москва, , 12:42 — REGNUM На фоне тяжелейших условий антикризисные меры поддержки, предлагаемые со стороны правительства и, в частности, Министерства финансов, выглядят совершенно недостаточными. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 марта заявил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов на расширенном заседании комитета.

«В каждом регионе свои сложности. Они есть и они очень серьёзные. Мы всегда ратуем за какие-то предложения, которые от правительства исходят и непосредственно от Министерства финансов. Но эта ситуация требует иного восприятия. Мне кажется, вы даже в бытовом плане должны понимать, насколько всё серьёзно: что люди оказываются без работы и перспективы, главное, у них нету», — заявил Кутепов.

Он отметил, что необходимо вынести на рассмотрение более масштабные меры экономической поддержки.

«Может мы посмотрим другой вариант? Поддержки непосредственно людей, которые выходят на биржу труда так называемую? Вот ликвидируется предприятие и у каждого, мы понимаем, есть меры поддержки. Может, вы её предусмотрите? Мы должны каждого нашего гражданина, который оказывается в трудной ситуации, начать поддерживать», — подчеркнул он.

«Мы всегда прислушивались к Министерству финансов, но сейчас ситуация другая. Мы всегда собирали фонды. Аккумулировали их. Может, пора уже в другую сторону?» — отметил Кутепов.