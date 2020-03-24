Москва, , 12:39 — REGNUM Член Совфеда Олег Ткач назвал вредительством вбросы об ограничениях на выдачу денег в банкоматах, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

«Наши СМИ немножко нагнетают. Речь идет о специальных банкоматах, которые работают постоянно (в режиме) загрузка — выгрузка денег, и ЦБ рекомендует (меры в сфере) санитарии. Хотя сущностно такие новости надо готовить. Я разделяю возмущение, но не всё так ужасно было — просто как торпеды сейчас в экономику страны», — сказал парламентарий в ходе заседания комитета Совфеда по экономполитике.

Он призвал ЦБ готовится к подаче подобных новостей.

«Нужно с ЦБ поговорить о том, что нужно готовить такие вещи, разъяснять аккуратно и со СМИ (работать), чтобы этого не было. Сейчас все СМИ переполнены, что все (банкоматы) абсолютно… и вредительство, и зажечь панику, чтобы люди бросились вынимать свои деньги, убить свою экономику», — рассуждает сенатор.

Банк России выпустил рекомендации для банков, чтобы не допустить распространения коронавируса через банкноты. Они опубликованы на сайте регулятора. Банкоматы-ресайклеры, работающие на выдачу и прием наличных, могут быть менее безопасны в условиях пандемии, считает ЦБ.