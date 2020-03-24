Рига, , 12:36 — REGNUM Совокупная прибыль банковского сектора Латвии с момента активной борьбы с «грязными деньгами» за год снизилась в 2,4 раза и была равна в 2019 году 118,2 млн евро. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Комиссии по рынкам финансов и капитала (FKTK).

По данным FKTK, общий объём активов коммерческих банков Латвии упал за год на 0,2%, 51,19 млн евро, и равнялся 22,51 млрд евро. Привлечённые вклады в банковский сектор снизились на 3% или на 583,6 млн евро, до 18,64 млрд евро.

Отмечается, что совокупный кредитный портфель в Латвии равнялся 19,375 млрд евро, что 1,6% или на 323,74 млн евро ниже, чем в 2018 г. Собственный капитал банков упал на 23,8%.

Данные FKTK также говорят о том, что первая пятёрка банков контролирует 88,1% всех вкладов, 87,9% общего кредитного портфеля и 85,7% всех активов отрасли.