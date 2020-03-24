Киев, 24 марта 2020, 12:32 — REGNUM Продажи новых автомобилей на Украине за первую неделю карантина (16−22 марта) выросли на 74% в сравнении с показателями предыдущей недели, заявил генеральный директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий на своей странице в социальной сети Facebook.
Омельницкий отметил, что к концу недели рост остановился, поскольку в связи с карантином стали закрываться салоны.
Эксперт уверен, что ажиотаж возник из-за колебаний курса гривны, а также из-за слухов о возможной нехватке автомобилей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине ограничили движение общественного транспорта, что привело к транспортному коллапсу, особенно в крупных городах. Люди зачастую пытаются добраться на работу на попутных машинах.
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