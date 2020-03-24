Киев, , 12:32 — REGNUM Продажи новых автомобилей на Украине за первую неделю карантина (16−22 марта) выросли на 74% в сравнении с показателями предыдущей недели, заявил генеральный директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий на своей странице в социальной сети Facebook.

«Прошлая карантинная неделя у многих операторов принесла рост числа продаж новых автомобилей на 74% по сравнению с докарантинной неделей», — рассказал он.

Омельницкий отметил, что к концу недели рост остановился, поскольку в связи с карантином стали закрываться салоны.

Эксперт уверен, что ажиотаж возник из-за колебаний курса гривны, а также из-за слухов о возможной нехватке автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине ограничили движение общественного транспорта, что привело к транспортному коллапсу, особенно в крупных городах. Люди зачастую пытаются добраться на работу на попутных машинах.

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