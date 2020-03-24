Сеул, , 12:34 — REGNUM Не смотря на рост экспорта в Южной Корее по прежнему сохраняется неопределенность в отношении будущего экономики. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Согласно данным, опубликованным министерством торговли, промышленности и энергетики и Таможенной службой, в феврале экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 4,5%, а в период с 1 по 20 марта — на 10%.

Известно, что улучшение показателя связано с увеличением числа рабочих дней, а также увеличением поставок в Китай и США.

Тем не менее, многие эксперты полагают, что нынешняя ситуация в Китае и США могут оказать негативное влияние на южнокорейский экспорт.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса, в результате чего многие компании мира приостановили своё производство, страны закрыли границы.

Всё это является серьёзным препятствием для восстановления южнокорейской экономики, которая на 70,4% (по состоянию на 2018 год) зависит от внешней торговли.