Москва, , 12:27 — REGNUM Министерство финансов России планирует ввести отсрочки по налогам для малого и среднего бизнеса, однако такая мера может губительно отразится на целых отраслях российской экономики — вместо этого необходимы полноценные налоговые каникулы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 марта заявил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов на расширенном заседании комитета.

«Вы всё время говорите об отсрочке. А что такое отсрочки, если они закрыты? Как они могут отсрочить? Это нужно кардинально принимать решение уже. Как они могут платить? Я не зря вам говорю о налоге на имущество. Они закрылись. Как им дальше жить? Если мы им не дадим сейчас каникулы, если каникулы не дадим целиком, гостиничный бизнес целиком остановился — там нет уже денег», — заявил Кутепов.

«Я могу перечислять через запятую все эти… как им жить дальше? Я вам говорю о налоге на имуществе, самый стратегический налог сейчас. Он глобальный, практически. Зарплата на втором месте», — подчеркнул он.В ответ заместитель главы Минфина Андрей Иванов отметил, что в отношении указанных налогов есть информация в Минфине. По его словам, цена каждого из решения составляет несколько сотен миллиардов рублей — цифры значимые как для федерального, так и для регионального бюджета и для выполнения властями своих обязательств.«Я вам говорю о людях. О людях, предпринимателях. Не о бюджете. Мы с вами должны совместно принять решение, какой уровень поддержки мы будем оказывать» — подчеркнул Кутепов.

Перед этим Иванов указал, что Минфин планирует вскоре выступить «со всеми разъяснениями, чтобы было понятно, в каком порядке отсрочка по налоговым платежам или реструктуризация возможны для субъектов предпринимательской деятельности».