Москва, 24 марта 2020, 12:27 — REGNUM Используя панику вокруг коронавируса, Центральный банк РФ может попытаться реализовать свою давнюю мечту — минимизировать наличный денежный оборот в России. Это предположил экономист Михаил Хазин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM новость о том, что ЦБ РФ призвал российские банки перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса. Кроме того, банкам советуют по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее похожую точку зрения о планах ЦБ РФ высказал экономист Сергей Хестанов.