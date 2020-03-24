Москва, , 12:27 — REGNUM Используя панику вокруг коронавируса, Центральный банк РФ может попытаться реализовать свою давнюю мечту — минимизировать наличный денежный оборот в России. Это предположил экономист Михаил Хазин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM новость о том, что ЦБ РФ призвал российские банки перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса. Кроме того, банкам советуют по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции.

«Пока никаких серьёзных экономических последствий это не вызовет, — сказал Хазин. — Но я не исключаю, что они под это дело могут попытаться реализовать свою тайную мечту — минимизировать наличный денежный оборот. Тогда это нанесёт сильный удар по российской экономике, так как очень большое количество малого и даже среднего бизнеса живёт в рамках наличных денег. Дело в том, что уровень налогообложения в стране запредельный, и очень многие малые и средние бизнесы при 100-процентной выплате налогов в принципе функционировать не могут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее похожую точку зрения о планах ЦБ РФ высказал экономист Сергей Хестанов.